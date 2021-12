Encontro debate o papel das fotógrafas nas redações dos jornais

A Universidade Estácio de Sá/Fib vai promover na próxima quinta-feira, 27, um encontro de fotógrafas para discutir a participação dessas mulheres nas redações dos jornais. O evento ocorre às 19h, no Campus Gilberto Gil, na rua Xingu, Jardim Atalaia, no bairro do Stiep, em Salvador. A entrada é gratuita.

Entre as convidadas para a conversa, estão Margarida Neide, primeira mulher a fotografar futebol na Bahia, atualmente trabalhando no Jornal A TARDE, Rejane Carneiro, repórter fotográfica também do A TARDE, Sora Maia, editora adjunta do Jornal Correio, além da carioca Sandra de Souza, que trabalhou no extinto Pasquim, para o Jornal Notícia e o O Globo, e Nazaré Araújo, amazonense que vive na Bahia há 20 anos, que já fotografou grandes manifestações culturais, desenvolvendo hoje um trabalho autoral.

Esse é mais um de uma série de encontros promovidos pela fotógrafa Margarida Neide, que tem circulado por diversas faculdades de Salvador.

