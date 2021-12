Encontro de ministros da Cultura de língua portuguesa é aberto em Salvador

Em quatro anos, Salvador recebeu um salto de investimentos na área da cultura, promovidos pela prefeitura. A capital baiana saiu dos R$500 mil para R$50 milhões em quatro anos. Este foi um dos pontos destacados pelo prefeito ACM Neto durante abertura do X Encontro Ministros da Cultura CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

A cerimônia foi realizada na noite desta quinta-feira, 3, no Forte São Diogo, e contou com a presença de nove ministros da Cultura, dentre eles o do Brasil, Roberto Freire, além do governador Rui Costa, dos secretários municipal e estadual de Cultura, Cláudio Tinoco e Jorge Portugal, e demais autoridades.

Dentre os investimentos realizados pela administração municipal e salientados pelo prefeito estão as reformas dos fortes São Diogo e Santa Maria, na Barra, que abrigam os espaços Carybé das Artes e Pierre Verger da Fotografia Baiana. Além disso, também foram recuperados o Teatro Gregório de Mattos (TGM) e a Casa do Benin, além da instalação da Casa do Rio Vermelho – Jorge Amado e Zélia Gattai. Dentre as próximas ações está a instalação do primeiro Centro Boca de Brasa, no Subúrbio Ferroviário, e o Museu da Música Brasileira, no Comércio – este último em fase de projeto.

O X Encontro Ministros da Cultura CPLP prossegue nesta sexta, 5, com uma coletiva com a presença do ministro da Cultura, Roberto Freire, às 13h, no Hotel Pestana Convento do Carmo. O evento reúne autoridades de nove países e traz como centro das discussões o fortalecimento da língua portuguesa e das manifestações culturais associadas ao idioma.

Além disso, o encontro visa fomentar os intercâmbios culturais, reforçar os laços históricos e promover iniciativas comuns que valorizem o espaço de expressão linguística a que pertencem os países da CPLP. A atividade é realizada pela passagem do Dia Internacional da Língua Portuguesa e da Cultura Pelos Países Lusófonos, celebrado em 5 de maio. Participam do encontro autoridades do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor Leste e São Tomé e Príncipe.

