Encontro de meditação encerra passagem pelo Porto da Barra

O programa ‘Por um mundo de paz’ encerra sua passagem pelo Porto da Barra nesta quinta, 16, às 17 horas, com o último encontro de meditação deste verão no local. Durante o evento, são realizadas atividades de meditação ao ar livre e contemplação do pôr do sol.

O evento é promovido pela Brahma Kumaris Salvador e tem o objetivo de fazer com que as pessoas tenham um momento de reflexão. A atividade é gratuita e aberta ao público de todas as idades.

| SERVIÇO |

Programa 'Por um mundo de paz' – encontros de meditação ao pôr-do-sol

Onde: Píer do Porto da Barra

Quando: 16/02 (quinta-feira), às 17h

Quanto: Gratuito

Realização: Organização Brahma Kumaris Salvador

