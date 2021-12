Encontro de Jogos de RPG é realizado em Salvador neste sábado

Os soteropolitanos fãs de RPG (Role Playing Game) podem se reunir neste sábado, 4, na 10ª edição do Encontro de Jogos, realizado pelo grupo Matilha – Filhos de Gaia. Em parceria com a Faculdade Maurício de Nassau, o grupo promove a reunião na unidade Mercês da instituição, das 9h às 18h. A classificação é livre e a entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Formado por 15 pessoas, o Matilha, que é patrocinado pela associação Humanidades Educação, tem como objetivo mostrar que os jogos de interação também podem ser usufruídos no ambiente acadêmico.

Luís Eduardo Lima, coordenador do Matilha e um dos organizadores do evento, pontua que a pretensão é mostrar para as pessoas os benefícios do uso consciente dos jogos eletrônicos. “Durante anos, houve muito preconceito vinculado ao RPG. Nosso intuito é desconstruir essa imagem negativa e apresentar para as pessoas os jogos como uma ferramenta de aprendizagem e não como uma problemática social ruim”, destaca Luís Eduardo.

A diretora-geral da faculdade, Cecília Queiroz, conta que, quando foi procurada pela equipe, para ser parceira desta edição do evento, ficou contente, por entender que o ambiente acadêmico também oferece espaço para a obtenção de conhecimento de forma lúdica.

“Os jogos eletrônicos são ferramentas excelentes para os jovens complementarem o aprendizado. Essa proposta é um divisor de águas para a academia, além de ser inclusivo, pois contempla alunos de todas as idades e cursos”, pondera Cecília.

Luís Eduardo concorda: “O RPG é uma ferramenta que, por si só, é educativa. Ele é inclusivo porque trabalha elementos de interpretação, de imaginação, de atividades em equipe, concentração, por exemplo. A prova de que ele pode ser utilizado por todos os cursos é nossa própria equipe: cada um dos 15 membros do Matilha tem uma formação diferente. No meu caso, sou advogado. Além de mim, temos pedagogos, designers e por aí vai”, enumera ele.

Atrações

Além dos jogos de RPG, o público ainda vai contar com jogos de tabuleiro, cartas, simuladores de guerras, brinquedoteca (para os menores de 12 anos), arena de games, campeonatos e fliperama com jogos antigos.

Os organizadores também prepararam palestras especiais com temas voltados para o assunto, com ligação para diversas áreas acadêmicas.

“A inserção do RPG como ferramenta pedagógica”, “A transformação do cosplay como representação e identidade híbrida em empreendimento nas mídias sociais” e “O marketing dos eventos de Star Wars e sua relação com os fãs” são alguns dos assuntos.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

