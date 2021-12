Encontro dá início às comemorações pelo Dia das Baianas

O Dia das Baianas, que acontece neste domingo, 25, já está sendo comemorado em Salvador. Na manhã deste sábado, 24, o 3º Seminário de Formação das Baianas, que aconteceu no memorial dedicado a um dos símbolos da Bahia, localizado na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho, deu início aos festejos.

O evento, que começou por volta das 8h, foi aberto ao público e contou com a participação do historiador Jaime Sodré e da ialorixá Jaciara Ribeiro, além de representantes do Ministério da Cultura e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). A reunião teve como principal tema a discussão de políticas públicas para as baianas de acarajé, como aposentadoria, assistência médica e outros benefícios trabalhistas.

Muito axé e samba- No domingo, as comemorações começam com uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, que está programada para começar às 9h.

Em seguida, cortejo sai da igreja e segue pela Ladeira do Pelourinho, Terreiro de Jesus e Praça da Sé, ao ritmo de samba de roda. São esperados cerca de mil pessoas, entre baianas, turistas e soteropolitanos.

