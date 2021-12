Encontro católico: 2 mil jovens peregrinos chegam a Salvador

Salvador recebeu, até o final da tarde desta sexta-feira, 12, cerca de dois mil jovens da ordem dos jesuítas, vindos de 50 países para o Magis, encontro de jovens católicos. O evento é uma preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece entre 23 e 28 de julho, no Rio de Janeiro.

Em sua 16ª edição, o Magis tem como propósito oferecer aos jovens, de 18 a 30 anos, a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes nacionalidades e culturas e de participar de atividades ligadas à espiritualidade e à fé cristã.

O grupo de peregrinos deve permanecer na capital baiana até a próxima segunda-feira (15). Durante a estada em Salvador, os jovens irão refazer a rota dos jesuítas e participar de conferências com líderes jesuítas, celebrações eucarísticas e festas temáticas.

As atividades têm início hoje, no Pelourinho, com uma visita a igrejas centenárias e a montagem de um flash mob de dança e de apresentações artísticas das delegações de cerca de 50 países de todos os continentes.

Além disso, os jovens vão visitar pontos turísticos do Centro Histórico, como Elevador Lacerda, Solar do Ferrão, monumento a Zumbi dos Palmares, mercado Modelo e praça Castro Alves.

Segundo o coordenador geral do Magis, o padre Geraldo Lacerdini, peregrinos de países como Sudão, Etiópia, Egito e França já estavam concentrados no Colégio Antônio Vieira, na Garcia, para participarem da abertura oficial do encontro, que aconteceu na noite de ontem.

"Durante o evento, os jovens poderão aprofundar o conceito do termo 'Magis', que, em latim, significa 'o mais, o maior, o melhor' e aplicá-lo na vida pessoal e profissional. O objetivo é fazer que esses jovens aprendam que todas as culturas são igualmente ricas", afirmou.

Programação - Após o dia 15, os cerca de 2,5 mil jovens, entre participantes e voluntários, se dividem em grupos e, até o dia 22, devem partir para 40 cidades brasileiras, onde farão peregrinação e participarão de inserções socioculturais e atividades ecológicas.

No dia 22 de julho, os participantes vão se reunir no Rio de Janeiro, no Colégio Santo Inácio (jesuíta), onde haverá uma partilha das experiências vividas nas cidades, além de missa, festa junina e rodas de samba. Em seguida, no dia 23, os jovens seguem para a abertura oficial da Jornada Mundial da Juventude.

