Encontro aborda as intervenções urbanas

Obras como a Linha Viva, linha 2 do metrô, parque do aeroclube e a ponte Salvador-Itaparica estarão na berlinda, nesta terça-feira, 10, em um encontro de entidades e especialistas das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo.

O fórum "A Cidade Também É Nossa", formado por 38 entidades (entre associações, sindicatos, conselhos profissionais e organizações não governamentais), está propondo uma discussão ampla sobre intervenções na capital baiana.

Foram convocados jornalistas e veículos de imprensa para um encontro às 10h, na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), no Engenho Velho de Brotas.

O fórum está realizando encontros quinzenais para discutir as intervenções urbanas e vem defendendo fundamentação técnica e participação da sociedade no debate sobre as grandes obras em Salvador e, também, em outros municípios do estado da Bahia.

Segundo o entendimento do coletivo, é preciso a elaboração de um plano para a região metropolitana de Salvador e a Baía de Todos-os-Santos, principalmente porque a região tem recebido - ou há projetos sendo elaborados - grandes obras com impactos ambientais, socioeconômicos e culturais.

Permanente

A ideia do encontro é também manter um debate permanente sobre intervenções como o Polo Naval de São Roque do Paraguaçu, no Recôncavo baiano, e a Estação de Regaseificação da Petrobras, na área da baía.

adblock ativo