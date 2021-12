Encontro aberto ao público discute PPP de iluminação pública em Salvador

A implantação da Parceria Público-Privada (PPP) para a iluminação de Salvador será debatida na manhã desta segunda-feira, 9, por representantes da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

A reunião acontece às 8h, no Parque Social (Parque da Cidade), e é aberta a todos os interessados, para que o município fique ciente da resolução dos 134 questionamentos feitos durante a fase de consulta pública - desde as medidas que puderam ser acatadas e descartadas no plano até os esclarecimentos que foram passados aos cidadãos.

O projeto prevê a modernização do parque de iluminação com 100% de luminárias em LED no prazo de cinco anos, além da prestação de manutenção preventiva e corretiva e a implantação de telegestão de todo o parque de iluminação pública. Segundo a prefeitura, a ação vai facilitar o monitoramento em tempo real através do Centro de Controle Operacional (CCO), entre outros pontos.

“É importante que a sociedade compareça, pois esse será um processo que vai gerir, pelo período de 20 anos, a iluminação pública de Salvador. Esse plano vai modernizar e dar outra cara à iluminação da cidade”, explica o diretor de Iluminação Pública, Júnior Magalhães.

