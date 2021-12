Encontrado surfista procurado por bombeiros em Armação

Um surfista que havia desaparecido na praia de Armação no início da tarde desta segunda-feira, 11, foi encontrado após um morador notificar à polícia o desaparecimento dele.

Para atender às buscas da ocorrência do sumiço, foram mobilizadas equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e do Grupamento de Bombeiros Militares (Gmar).

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o surfista é um mergulhador náutico e foi encontrado por volta de 14h30.

