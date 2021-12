Encontrado corpo de um dos banhistas que se afogou em Itapuã

O corpo de Diego Paranhos Guimarães, 26 anos, foi encontrado no fim da tarde deste domingo, 20, em Itapuã. A informação foi confirmada pela Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Ele e outros três amigos se afogaram na praia no sábado, 19.

Equipes do Grupamento Marítimo (Gmar) e do Salvamento Marítimo (Salvamar) realizaram buscas durante todo o domingo. Wilson Neto dos Santos e Gabriel Alves dos Santos ainda não foram encontrados. Nilson Weverton conseguiu ser resgatado com vida do mar, ainda no sábado.

De acordo com João Luís, coordenador do Salvamar, o corpo foi encontrado por volta das 17h30, nas proximidades de onde eles sumiram, na altura do restaurante Ki Mukeka.

Ainda segundo o coordenador, as buscas foram encerradas às 18h e serão retomadas nesta segunda-feira, 21, por volta das 7h.

Segundo o 13º Grupamento de Bombeiros Militar / GMAR (GBM), oito bombeiros e mais a equipe da Salvamar realizaram as buscas neste domingo.

O Caso

O afogamento aconteceu na tarde de sábado, quando os quatro jovens foram à praia do Farol de Itapuã, para um churrasco. De acordo com o 13º Grupamento de Bombeiros Militar / GMAR (GMB), três dos jovens nadavam no mar quando um deles começou a se afogar e os outros dois tentaram ajudar, mas também se afogaram.

Em seguida, o quarto jovem entrou no mar para tentar salvar os amigos, mas acabou se afogando também. Contudo, um deles conseguiu ser resgatado por um salva-vidas que estava próximo ao local.

