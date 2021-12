Encontrado corpo de pescador vítima de acidente

O corpo do pescador José Lima dos Santos, de 79 anos, que desapareceu no último domingo, 18, após uma colisão entre uma lancha e uma canoa, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 20, na região de São Tomé de Paripe, no subúrbio de Salvador.

Segundo informações da Capitania dos Portos, o corpo foi encontrado por familiares da vítima, que ajudavam nas buscas, submerso próximo ao local do acidente.

O corpo de José Lima, conhecido como 'Sanfoneiro', já havia sido visto boiando em alto mar no domingo, por volta das 6h, na região onde ocorreu o acidente, mas voltou a afundar e não foi resgatado.

Acidente

O acidente ocorreu nas proximidades da Vila dos Pescadores, por volta de 1h da madrugada de domingo. Três pessoas pescavam quando a embarcação em que estavam foi atingida por uma lancha que se dirigia do Terminal da França, no Comércio, para a Base Naval de Aratu.

Desde domingo, equipes da Capitania dos Portos da Bahia, com o apoio do Corpo de Bombeiros, realizavam buscas em uma área circular com raio de 10 km, abrangendo a Ilha de Maré, o Canal de Aratu e São Tomé de Paripe.

Entre as vítimas, Jurandir Pereira Andrade morreu e foi enterrado na manhã de segunda, no cemitério de Paripe. Leomar Brito dos Santos, de 28 anos, neto do pescador, teve ferimentos no braço.

Em nota, a assessoria da Capitania dos Portos informou que irá instaurar um Inquérito Administrativo Sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente.

