Encenação da Paixão de Cristo reúne centenas de pessoas em Salvador

Com cerca de 100 artistas no palco, a encenação da Paixão de Cristo estreou em Salvador, na noite desta sexta-feira, 23, reunindo público de católicos, além da população que passava pela Praça Municipal. Nem a chuva atrapalhou a apresentação que já passou por várias cidades do Nordeste e foi adaptada para a capital baiana. As apresentações gratuitas ocorrem, neste sábado, 24, e domingo, 25, às 18h30.

Realizada pela comunidade católica Shalom, responsável há 15 anos pela Paixão de Cristo de Natal no Rio Grande do Norte, o espetáculo teve o apoio do vereador Joceval Rodrigues (PPS).

"Esse evento é uma tradição para nós, estamos em celebrando nossa quaresma. É importante que apoiadores nos ajude sempre, pois nosso propósito é levar uma ótima montagem que consiga amparar nossa população", afirma a integrante do grupo religioso, Tânia Maria de Souza.

Apresentações gratuitas ocorrem neste sábado, 24, e domigno, 25, às 18h30, na Praça Municipal

Autoridades

O arcepisbo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, e o prefeito ACM Neto fizeram a abertura da noite. Sob chuva, o público não dispersou e assistia embaixo da marquise do Palácio Rio Branco, da Câmara dos Vereadores e em frente ao Elevador Lacerda. O arcebispo destacou que é o momento era de celebração.

"Nesse momento iremos celebrar a Paixão de Cristo e a chuva é Nosso Senhor derramando suas bênçãos sobre nós", concluiu o líder religioso iniciando o espetáculo.

Encenação

O espaço tem capacidade para cerca de 500 pessoas assistirem sentadas ao espetáculo. A narração é feita por elenco baiano voluntário que dá ritmo ao relato com realismo intensificado pelo figurino, maquiagem e coreografia.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

