Encarceramento e audiências de custódia discutidos em fórum

No Brasil, a população carcerária é de 600 mil presos, o que equivale à quarta maior do mundo. Promover debates sobre práticas que contribuam para reduzir esses números e os efeitos da violência no país é o objetivo do 2º Fórum Nacional de Penas Alternativas (Fonape).

O encontro iniciado na noite desta quarta-feira, 24, em Salvador acontece até o próximo sábado, 27, no Hotel Deville, em Itapuã. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo Lewandowski, será um dos palestrantes na noite desta sexta-feira, 26. Ele fará a exposição Cultura do encarceramento e audiências de custódia - tema central do evento.

Uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem o Tribunal de Justiça (TJ) como parceiro, o Fonape contará com discussões sobre normas e procedimentos de audiências de custódia em um mesmo lugar por juízes, buscando a melhor forma de execução.

"No evento, será formado um grupo de trabalho. As ideias discutidas vão compor um documento chamado Carta de Salvador, que servirá de inspiração para as audiências de custódia no país", explicou o juiz Antônio Faiçal, presidente do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça da Bahia.

Segundo o magistrado, desde o último dia 1º, as audiências de custódia passaram a ter aspecto normativo no país, de acordo com resolução do CNJ, embora ainda não seja lei.

O encontro terá mesa-redonda, palestras, painéis e oficinas que irão abordar o uso das prisões provisórias nas Américas; audiências de custódia; boas práticas em alternativas penais; a questão criminal no Brasil contemporâneo; Lei Maria da Penha; e políticas de alternativas penais.

O fórum é direcionado, prioritariamente, para juízes, servidores, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, mas também são esperados advogados, grupos de gestores da área de administração penitenciária e membros de entidades da sociedade civil relacionadas à questão prisional e afins. Estudantes de direito de faculdades de Salvador e cidades do interior do estado também podem participar do evento.

Audiência de custódia

A audiência consiste na avaliação do preso por um juiz, para verificar se pode ou não responder em liberdade. É necessária a presença de um defensor e um promotor.

Dentre os fatores que são considerados para definir a prisão ou não, está o risco de morte provocado pelo delito, os antecedentes criminais do réu, rapidamente analisados por meio de arquivo digital, além de residência comprovada, entre outros fatores.

A Bahia foi pioneira na realização deste tipo de audiência no país, por meio da implantação, em 2013, do Núcleo de Prisão em Flagrantes e Audiências de Custódia, que contribuiu, por exemplo, para diminuir o número de presos em delegacias e com a criação de rotinas e conceitos. Isto influenciou para que Salvador fosse escolhida como sede do encontro.

Em janeiro deste ano, o núcleo passou a funcionar em sede mais ampla e de localização estratégica, no mesmo prédio da central de flagrantes da Polícia Civil, no bairro do Iguatemi, na capital baiana.

