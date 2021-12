Encapuzados matam dois e ferem um no bairro da Ribeira

Como de costume, Tennyson Carvalho de Santana Júnior, 39 anos, foi assistir à final do Campeonato Baiano com amigos no largo do Bonfim. Como de costume, a mãe Maria Helena Silva Santos, 63, esperava-o de volta. Mas Tennyson quebrou a rotina, parou para tomar uma cerveja em um lugar onde não tinha costume e não mais voltou.

Ele foi uma das três pessoas baleadas na Barraca Estou com Deus, também conhecida por Barraca da Loura, na madrugada desta segunda-feira, 9, na avenida Caminho de Areia, bairro da Ribeira.

Tennyson Júnior e Gabriel Figueira Conduru, 33, que também consumia cerveja no estabelecimento, morreram no local. A terceira vítima, Vicente Nascimento Costa Santos, 33, foi levada por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Roma.

Conforme informações da assessoria de imprensa das Obras Sociais Irmã Dulce, Vicente apresentava quadro estável e aguardava regulação para fazer exames em outra unidade à tarde.

A Barraca da Loura estava fechada na manhã desta segunda. Nas proximidades, nenhuma das pessoas abordadas pela equipe de reportagem afirmou saber como o delito ocorreu ou onde as famílias das vítimas moravam.

Informações da assessoria da Polícia Civil dão conta de que quatro homens armados já chegaram ao local atirando. A polícia informou, ainda, já ter identificado suspeitos de envolvimento no crime, mas não forneceu detalhes.

A versão de que um dos baleados era o alvo do atentado não foi confirmada pela polícia. Mais que isso, ainda não há indícios do que possa ter motivado o crime. De acordo com a Polícia Militar, o delito foi praticado por três indivíduos encapuzados que passaram atirando de dentro de um veículo.

"Ele não era envolvido com nada. Meu filho era um rapaz de boa índole, trabalhador, não fazia mal a ninguém. Eu quero justiça", disse a mãe Maria Helena.

"Meu irmão não estava com os outros caras que foram baleados. Eu conheço todos os amigos dele", disse Luís Maurício Santos de Santana, 36.

A equipe de A TARDE não localizou as famílias de Gabriel e de Vicente. Tennyson, 39 anos, era casado e tinha um restaurante com a mãe e o irmão. O corpo dele deve ser enterrado nesta terça, 10, no Cemitério da Quinta dos Lázaros.

