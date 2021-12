Empresas serão autuadas devido à falta de ônibus em Salvador

Os consórcios OT Trans, Plataforma e CSN, empresas responsáveis pelo abastecimento de ônibus do sistema de transporte público da cidade de Salvador, serão autuadas pela prefeitura devido à falta de coletivos nesta sexta-feira, 14, após a adesão dos rodoviários à greve geral convocada por centrais sindicais.

A multa pelo descumprimento do contrato é de R$1.120.000,00, dividido entre as três concessionárias. Para minimizar os efeitos da paralisação, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou um plano contingência. Foram mobilizados cerca de 300 micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC) para operar nos principais corredores da cidade.

A Semob também autorizou a circulação de, pelo menos, 800 veículos do Transporte Escolar e do Transporte Turístico, que estão aptos a atender aos passageiros na cidade, com valor da tarifa vigente. Ainda de acordo com o órgão, até o início da tarde desta sexta, já haviam sido transportadas 300 mil pessoas, sendo 100 mil delas por transporte escolar e vans turísticas.

