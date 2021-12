Empresas são notificadas por serviço de wi-fi na Fonte Nova

O Procon-BA notificou as empresas Oi TNL/PCS e Telemar Norte Leste S/A para apresentarem, no prazo de cinco dias, esclarecimentos acerca do fornecimento do serviço de wi-fi na Arena Fonte Nova durante a Copa do Mundo Fifa 2014.



O órgão comunicou às empresas de telefonia que se abstenham da exigência de cadastros prévios ou qualquer outro tipo de impedimento para a utilização da internet wi-fi no estádio em Salvador, durante os jogos do Mundial de Futebol.



Superintendência vinculada à Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH), o Procon-BA defende que deve existir livre acesso ao serviço de internet na Arena Fonte Nova, conforme divulgado pelas próprias operadoras.



"O escopo do Procon é assegurar que as empresas de telefonia disponibilizem um serviço de qualidade, em especial durante os eventos esportivos da Copa do Mundo 2014 sediados na capital baiana", ressaltou o superintendente do órgão, Ricardo Maurício Freire Soares.



Irregularidades podem ser denunciadas na página do Procon-BA no Facebook ou pelo e-mail: denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.



A TARDE tentou entrar em contato com a assessoria da Oi (em Salvador-BA e Recife-PE), sem sucesso.

