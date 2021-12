Empresas oferecem curso gratuito de assentamento de piso

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de assentamento de piso com 90 vagas disponíveis, que serão divididas em três turmas entre os dias 18 e 20. A capacitação terá conteúdos teóricos e práticos e será realizada no posto do SIMM, no bairro do Comércio, em Salvador,

Os interessados devem se inscrever pelo site Sympla ou pelo número WhatsApp (71) 98193-1085. As profissionalizações serão oferecidas pelas empresas Tecnogres e Incenor, pertencentes ao Grupo Fragnani.

Durante as aulas, serão mostradas técnicas necessárias para assentar uma cerâmica desde os cuidados com especificações dos revestimentos até macetes do dia a dia, além de manusear as ferramentas utilizadas para executar esse serviço. Essa etapa do curso será ministrada por representantes da empresa Cortag.

