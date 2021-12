Empresas iniciam reuniões com rodoviários para evitar greve

Após suspenderem a greve que seria iniciada nesta quarta-feira, 8, os rodoviários participam da primeira de três reuniões individuais com representantes dos consórcios que operam em Salvador.

O primeiro encontro é realizado nesta manhã, na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), com a empresa OT Trans.

A informação foi confirmada pelo assessor de relações sindicais do Setps, Jorge Castro. Ele explicou que esta forma de negociação foi definida durante reunião com o secretário Municipal de Mobilidade, Fábio Mota, ocorrida na manhã de terça, 7.

"Não há discussão de pauta; as reuniões serão realizadas para ajustar os casos específicos e solucionar os problemas de cada empresa", revelou.

As reuniões com os representantes dos consórcios Plataforma e Salvador Norte estão marcadas para esta quinta-feira, 9, também no Setps, sendo uma pela manhã e outra no período da tarde.

Reivindicações

Os rodoviários alegam que as empresas não estão cumprindo o acordo coletivo da categoria assinado em maio, como o pagamento de horas extras, escala de trabalho e efetivação de promoções.

O adiamento do início da greve foi motivado pela reunião entre as empresa e o secretário de Mobilidade, que está mediando as negociações.

adblock ativo