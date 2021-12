Empresas disputam administração das unidades da Fundac

A gestão das unidades de socioeducação da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), atualmente terceirizada à Fundação José Silveira (FJS), está em disputa. De acordo com previsão do órgão, o resultado da licitação emergencial que elegerá uma nova Organização Social ao posto de administradora será divulgado em 15 dias.

Três propostas foram apresentadas na concorrência pública, uma delas da própria FJS. Concorrem, ainda, o Instituto Nacional de Amparo a Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) e o Instituto de Projetos, Gerenciamento e Tecnologia (Iprogect).

Atualmente, a José Silveira enfrenta o descontentamento de trabalhadores que atuam, principalmente, na Case Salvador. Eles pedem melhores condições de trabalho, denunciam o estado de degradação do espaço e reivindicam equiparação salarial com agentes contratados para atuar em um centro de socioeducação no município Vitória da Conquista.

As insatisfações foram motivo de uma greve da categoria, que começou no dia 21 de dezembro e durou 13 dias. A suspensão da paralisação, segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Disciplinares e dos Socioeducadores da Bahia (Sindap), Antônio Reis, se deu para garantir o funcionamento do serviço, considerado essencial pela Justiça.

O sindicalista afirma que, entre os principais pleitos dos trabalhadores, está o aumento salarial. Segundo ele, os funcionários da ONG Famec, que mantém o serviço de socioeducação por meio de um convênio com a Fundac, teriam salário-base de R$ 1.257, contra R$ 894 dos trabalhadores contratados pela Fundação José Silveira. "O que nós queremos é ter o mesmo valor de vencimento que eles", defende Reis.

Ele acusa a diretora-geral da Fundac, Regina Afonso, de pedir a demissão de 400 trabalhadores grevistas que voltaram à função. "Tanto a Fundac como a José Silveira se recusam a negociar", critica o sindicalista.

Contatada, a FJS limitou-se a dizer que "vem mantendo dialogo constante com os dirigentes da categoria dos trabalhadores, visando a celebração de acordo coletivo".

Já a Fundac afirmou que "o funcionamento das unidades foi mantido com normalidade durante o período de greve e nenhuma atividade foi suspensa".

O órgão estadual afirmou, também, que "contrata postos de trabalho", sendo a FJS a responsável pelos direitos e deveres trabalhistas e pela negociação salarial com o sindicato da categoria".

Benefícios

A TARDE teve acesso a contracheques de trabalhadores da Fundação José Silveira e da ONG Famec, comprovando que o salário-base praticados são distoantes. No entanto, os funcionários da FJS recebem benefícios de "enquadramento funcional", o que iguala o valor dos vencimentos em aproximadamente R$ 1.200.

Sobre a demissão dos trabalhadores grevistas, a assessoria de comunicação da Fundac disse que "alguns colaboradores foram desmobilizados", porque "não se adequam às atividades desenvolvidas" nas unidades.

