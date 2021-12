Empresas de estacionamento voltam a cobrar por hora cheia

Com a suspensão da Lei Municipal 8.055/2011, que estabelece a cobrança fracionada nos estacionamentos privados da cidade, algumas empresas já se organizam para voltar a efetuar a cobrança por hora cheia.

Das cinco empresas visitadas por A TARDE, nesta terça-feira, 5, apenas a Sol Park alterou a cobrança fracionada para hora cheia. No estacionamento do Campo Grande, a primeira custa R$ 8 e as demais, R$ 7.

As empresas Well Park, Master Park, SMS Estacionamentos e a Bahia Park continuam aplicando a tarifa por minuto e respeitam os 15 minutos de tolerância.

Segundo o diretor administrativo da SMS, Augusto Sampaio, a previsão é que a empresa volte a aplicar a cobrança anterior, tão logo seja publicada a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) no Diário da Justiça.

O tempo de tolerância para dar início à cobrança será reduzido para 10 minutos no estacionamento do Salvador Trade Center, e para cinco minutos nos demais. Os valores ainda devem ser analisados.

Decisão - Nove empresas privadas (Well Park, SMS, Master Empreendimentos, Sul Empreendimentos e Serviços Urbanos, Nova Park, Bragança, Omni, Renort, Empresa Brasileira) e a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) entraram com ação no TJ-BA pedindo a inconstitucionalidade da Lei 8.055/2011, há dois anos. A ação foi julgada procedente, na última quinta-feira, pelo juiz Ruy Eduardo Almeida Britto.

Segundo o magistrado, o município não pode cercear o exercício da livre iniciativa e de livre mercado e é competência da União, e não do município, legislar sobre assuntos ligados ao direito civil e do consumidor. A Procuradoria Geral do Município de Salvador (PGMS) pretende avaliar a liminar e decidir dentro de 30 dias se recorrerá da decisão.

Reação - Fabiane Brazileiro, 41, diz se sentir lesada com a alteração. Ela afirmou ter lutado pela mudança no estacionamento Well Park, no Itaigara, denunciando ao Procon (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor ) e questionando funcionários. "Quando finalmente conquistei esse direito, a Justiça cancela", frisa.

Conforme Ricardo Maurício, superintendente do Procon, as fiscalizações continuarão com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo ele, os consumidores devem continuar denunciando cobranças abusivas e a ausência de tolerância entre uma hora e outra, pois viola alguns princípios previstos no CDC.

