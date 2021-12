Empresários vendem produtos sem imposto

Consumidores de Salvador vão poder comprar produtos e contratar serviços sem impostos, neste sábado, 25, no Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte e Liberdade de Impostos.

A ação é um protesto organizado pela Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE) contra a carga tributária do País. Cinco redes de Salvador estão participando da manifestação. Os descontos nos produtos vão chegar a 53%.

"Os empresários querem mostrar para a sociedade que os preços poderiam ser mais baixos, se a quantidade de impostos fosse menor", diz o presidente da AJE, Ivo d'Aguiar. "A carga tributária do Brasil é muito alta, e o dinheiro arrecadado é mal empregado", opina.

O dia 25 de maio foi escolhido como o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte e Liberdade de Impostos em 2006. Neste ano, a data representava a quantidade de dias que os consumidores trabalhavam apenas para pagar os seus impostos.

"Com o aumento dos encargos, esse dia passou para o 30 de maio", afirma o presidente da AJE.

Descontos - O maior desconto, de 53%, será dado pelo Posto Gameleira, localizado no bairro de Pirajá. Uma das bombas do posto vai disponibilizar 3 mil litros de gasolina comum a R$ 1,41, o litro. Cada cliente poderá adquirir um vale de R$ 20 para carros e de R$ 10 para motocicletas.

É o terceiro ano consecutivo que o posto participa do protesto. Em 2011, aproximadamente mil carros fizeram fila para abastecer mais barato.

"Os clientes têm uma visão equivocada a respeito do combustível. Eles acham que a maior parte do preço fica com os postos. Mas 53% é só de imposto", afirma o superintendente da rede de Postos Gameleira, Gilson Alves.

Entre os impostos pagos pelos postos estão o ICMS, PIS, Cofins e Cide, além dos encargos trabalhistas. O posto estima que cerca de 400 pessoas consigam abastecer com os preços mais baixos neste sábado.

Apenas duas redes de restaurantes vão participar do protesto, a Burger King e a Mariposa.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Luiz Henrique Amaral, a baixa adesão se deve à dificuldade contábil de pagar os impostos, dar o desconto ao cliente e emitir nota fiscal com a operação.

"Os empresários ainda têm receio de aderir. É um dia sem impostos para o consumidor, mas o empresário ainda paga o imposto", disse Amaral. Mesmo assim, ele afirma que o dia é importante para a conscientização. "O consumidor vai perceber com clareza o impacto impostos na vida de cada um de nós", diz.

Segundo a Abrasel, a redução nos impostos é uma reivindicação antiga do setor de bares e restaurantes. A categoria conseguiu com o governo do Estado uma redução de 4% para 3% no valor do ICMS, mas a medida ainda não entrou em vigor por impasses técnicos.

