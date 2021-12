Empresários e rodoviários buscam acordo em reunião na Justiça do Trabalho

Os rodoviários e empresários têm uma reunião de conciliação na Justiça do Trabalho nesta quarta-feira, 23, às 14 horas. A expectativa é que eles cheguem a um acordo suspendendo a greve iniciada hoje.

Nas últimas negociações, os trabalhadores reduziram o percentual de reajuste para 3% (antes era de 6%), mas os empresários não aceitaram e não apresentaram contra-proposta. Contudo, o prefeito ACM Neto disse nesta manhã que o patronato admitiu para a prefeitura que poderia apresentar uma proposta no encontro desta tarde.

A reportagem do Portal A TARDE procurou o assessor de Relações Trabalhistas do Consórcio Integra, Jorge Castro, para confirmar a informação, mas não conseguiu contato com ele.

Frota mínima

Neto endureceu o discurso em relação aos rodoviários e empresários, dividindo a responsabilidade entre eles pelo descumprimento da decisão judicial que determinava a circulação mínima de 50% da frota nos horários de picos e 30% nos demais horários.

Para ele, os trabalhadores "fizeram de tudo" para impedir a saída dos coletivos das garagens e "não houve o devido esforço por parte dos empresários" para cumprir a determinação judicial.

O vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Fábio Primo, argumentou que cabe as empresas definir quais profissionais iriam trabalhar para manter a frota mínima. Segundo ele, não houve uma comunicação do patronato sobre isso.

A liminar concedida pela justiça prevê multa diária em caso de descumprimento.

Plano de contingência

De acordo com a prefeitura, o descumprimento da frota mínima prejudicou o plano de contingência, já que sobrecarregou o uso dos micro-ônibus do Subsistema de Transporte Complementar (Stec). Apesar disso, o prefeito garantiu que a volta para casa, no final da tarde, terá entre 700 e 800 veículos nos 35 principais corredores da cidade.

Essa frota é composta pelos Stec, além de vans escolares e veículos metropolitanos, que estão reforçando o transporte em Salvador nesta quarta.

