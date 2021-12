Empresário tem morte encefálica após suposta agressão

O empresário Luciano Rodrigues Vieira, de 40 anos, que era proprietário de uma delicatessen em Salvador, teve morte encefálica no sábado, 9, após ser encontrado com uma marca de soco no olho direito.

Segundo o delegado Lúcio Ubiracê, plantonista do Hospital Geral do Estado (HGE), a vítima foi vista pela última vez por volta de 22h30 de sexta-feira, 8, no Bar Preto, na Pituba.

O gerente do bar, Adenilson França, ressalta que não houve registro de confusão na noite de sexta. Entretanto, ele explica que os clientes costumam comprar bebidas no estabelecimento e permanecer na rua, quando os bares da localidade estão cheios. Por isso, a agressão pode ter ocorrido fora do bar.

Horas depois, Luciano foi encontrado caído na rua Miguel Navarro Y Cañizares e levado para o HGE, onde deu entrada com morte encefálica. A família autorizou a doação de órgãos.

