Empresário que morreu após ser baleado por Iuri Sheik é enterrado em Salvador

Tristeza e muitas lágrimas marcaram o enterro do empresário nesta quinta-feira, 27, por volta das 14h, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador. Amigos e familiares, quase todos vestidos de branco em pedido de paz, deram o último adeus para Will Oliveira, de 28 anos, que morreu no final da manhã da quarta, 26.

O empresário estava internado desde domingo, 23, quando levou dois tiros disparados pelo digital influencer Iuri Santos Abraão, 31, conhecido como Iuri Sheik, durante festa em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano. A vítima chegou a passar por uma cirurgia e apresentava melhoras, mas não resistiu.

“Ele era uma pessoa incrível, fora do normal. Deixou três filhas, uma delas com menos de 40 dias de nascida. Há poucos dias, ele me convidou para ser padrinho de sua filha mais nova e estava muito feliz. Tomo esse convite como uma missão. Estávamos esperançosos na recuperação. Agora é seguir em frente e levar o legado dele com alegria”, disse Anderson Martins, primo de Will.

Confessou crime

Em depoimento ao delegado titular da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Edilson Magalhães,na manhã desta quinta, Iuri confessou ter sido o autor dos dois tiros que mataram Will.

Ele, que se entregou à polícia na quarta, disse ter sido xingado pela vítima antes de atirar. Segundo informações preliminares da polícia, a rixa entre os grupos de amigos de Will e Sheik era coisa antiga.

Apesar de confessar o crime, o suspeito não revelou como conseguiu a arma, afirmou o delegado Magalhães. “Disse apenas que, após a fuga, descartou a arma na BR-101”, ressaltou.

Ainda de acordo com o delegado, Iuri falou que, após ele tentar cumprimentar Will, o empresário havia dito alguns palavrões a ele. Em seguida, Sheik foi até o carro, pegou a arma e efetuou os disparos.

