Empresário que estava desaparecido é encontrado na Linha Verde

O empresário Jorge Felipe Melo Oliveira, de 29 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, 15, por volta das 16h, em um posto de saúde na praia de Diogo, localizada na BA-099, mais conhecida como Linha Verde, no Litoral Norte da Bahia.

Ele estava desaparecido desde a quinta, 14, quando saiu do trabalho para uma reunião. O empresário, que trajava camisa polo verde e calça bege, havia sido visto pela última vez na rua Ademar de Barros, bairro de Ondina, em Salvador.

Segundo os familiares, Jorge Felipe estava inconsciente quando chegou na unidade médica. Ele foi reconhecido por uma enfermeira que havia recebido uma mensagem sobre o seu sumiço. No posto de saúde, ele recebeu atendimento e passa bem.

O empresário foi localizado sem sinais de violência no corpo. A família já o acompanha no local, mas ainda não há infomações sobre os motivos do desaparecimento.

Conforme a prima de Jorge Felipe, Ilka Danusa, ele sofreu cerca de três desmaios recentemente em via públicia, ficando inconsciente em todos os momentos.

adblock ativo