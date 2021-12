Empresário morto e malote com R$166 mil levado em Conquista

O empresário Edivaldo Cardoso de Souza, de 59 anos, morto em Vitória da Conquista, nesta segunda, 9, carregava um malote com R$ 166 mil no momento do crime. De acordo com o delegado Ney Brito, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior, o valor foi levado por dois homens em uma moto.

Os bandidos ainda não foram identificados. O crime aconteceu, por volta das 7h10, na avenida Siqueira Campos, na calçada da Lanchonete Saruê, a poucos metros da Loteria Vitória. O empresário foi morto com tiros de arma de fogo.

Dida, como a vítima era conhecida, era proprietário da Loteria Vitória.

