Empresário é preso e 80 mil cartelas falsas da zona azul são apreendidas

O dono de uma empresa gráfica foi preso na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros da capital baiana), durante uma operação da Polícia Civil, por confeccionar ilegalmente talões de estacionamentos da zona azul da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e também de Feira. Na ação, foram apreendidos mais de 80 mil cartelas falsas, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Com o empresário, a polícia encontrou milhares de talões.

Segundo o site Acorda Cidade, Adelmário Brito, proprietário da gráfica Brasil Brindes e Cartões, foi preso na manhã desta quarta-feira, 22, no apartamento onde morava, na avenida Fraga Maia. Em depoimento à polícia, ele falou que teria recebido o pedido de um homem de prenome João para que fizesse as impressões.

O advogado do empresário, André Novais, disse ao Acorda Cidade que o cliente não tinha conhecimento sobre o crime. “Ele foi procurado por uma pessoa de Salvador, de prenome João, solicitando esse serviço de serigrafia, que seria a impressão destes talões. Ele relatou que essa pessoa disse que tinha vencido a licitação e o procurou pedindo esse serviço. Ele prontamente o atendeu e posteriormente ficou de receber outra parte do pagamento. Como é uma empresa de portas abertas, que atende a várias cidades da Bahia, ele fez as impressões de cerca de oito mil talões”, afirmou Novais.

O empresário cobrou R$ 0,15 pelas impressões. O empreendimento, localizado no bairro Campo Limpo, atua em Feira há mais de 10 anos, conforme o site Acorda Cidade.

Mais três detidos

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou na manhã desta quinta-feira, 23, que outros três envolvidos no esquema foram presos durante a ação intitulada "Operação Luz Azul". Dois foram detidos em Itapuã e outro em Nova Brasília.

A apresentação de Adelmário e dos outros três, que não tiveram os nomes revelados, será às 10h, na sede da Delegacia de Repressão aos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), no bairro de Piatã, em Salvador.

