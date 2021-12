Empresário é preso após divulgar vídeo com ameaça à ex-companheira

O empresário Júlio Alex de Souza Garrido, 38 anos, foi preso após gravar vídeos ameaçando a ex-mulher com uma pistola calibre 380. O caso ocorreu no último domingo, 25, mas a informação foi divulgada na tarde desta terça-feira, 27, pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, o empresário ameaçou a ex de morte por não se conformar com o fim do relacionamento, ocorrido há dois anos. A titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brotas, solicitou à Justiça uma medida preventiva contra Júlio.

De acordo com apuração da polícia, o empresário e a vítima viviam juntos em um dos apartamentos que pertencia a ele. O suspeito também divulgou vídeos íntimos da ex, quando soube que ela teria iniciado um novo relacionamento após a separação. O ex-casal possui uma filha.

Júlio foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A pistola utilizada no vídeo foi apreendida pelos investigadores.

