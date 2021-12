Empresário é detido por suspeita de sonegar mais de R$ 50 milhões

O empresário Alexandre Lobo Pinto, de 45 anos, foi detido na manhã desta quarta-feira, 27, por suspeita de envolvimento em um esquema de sonegação de imposto. A prisão foi efetuada por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e contou com apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o empresário liderava uma associação criminosa que praticou os crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. No total, as equipes constataram o uso de 'laranjas' para desvios de pouco mais de R$ 50 milhões. A empresa Sniper, Armas e Munições atuava no ramo bélico e foi notificada inúmeras vezes pela falta de recolhimento do ICMS.

Residências e estabelecimentos comercias nos bairros de Armação, Horto Florestal e Rio Vermelho também foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Na casa de Alexandre os policiais encontraram espingardas, quatro pistolas, cinco revólveres, carregadores e munições de diversos calibres. Além do material, um veículo BMW e dois apartamentos foram apreendidos.

