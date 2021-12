Empresário e contador são presos por sonegação fiscal

Um contador e um empresário foram presos nesta quinta-feira, 13, durante a Operação Etanol. Os dois foram detidos no bairro de Alphaville e acusados de sonegação fiscal, de acordo com a delegada Débora Freitas, titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap).

A ação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público da Bahia e Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) acontece em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Itabuna, na Bahia, além das cidades de Nanuque, em Minas Gerais, e Curitiba, Araucária e Ibiporá, no Paraná. São cumpridos oito mandados de prisão e oito de busca e apreensão.

A força-tarefa foi deflagrada após investigação de três anos da Sefaz, que descobriu um esquema de fraude na comercialização e distribuição de etanol combustível.

Sistema de fraude - De acordo com a Dececap, as empresas envolvidas no golpe cancelavam notas fiscais eletrônicas de forma irregular, desativaram empresas com débitos tributários, criavam empresas utilizando "laranjas", emitiam notas fiscais em operações fictícias e reutilizavam documentos fiscais e de arrecadação. Eles também tentavam burlar a fiscalização e não cumpriam regradas impostas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A Sefaz calcula que o grupo envolvido no esquema possui débitos tributários estimados em R$ 383,4 milhões. De acordo com o órgão estadual, a medida que uma empresa era considerada inapta pela Sefaz por conta de irregularidades, o grupo transferia o movimento comercial para outro CNPJ.

De acordo com a secretaria, o contador detido é um dos principais responsáveis pelo esquema, tendo criado o mecanismo para constituição das empresas e alterações contratuais que permitiam a operacionalização. Ele possui, inclusive, procuração permitindo qualquer transação em nome das empresas.

adblock ativo