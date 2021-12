Empresário é baleado em tentativa de assalto em garagem

O empresário e Presidente do Partido Democratas (DEM) em Ilhéus, João Rodrigues Gomes, de 54 anos, ficou ferido após ser baleado em uma tentativa de assalto, no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 24.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o caso ocorreu por volta das 7h40, no estacionamento do condomínio Vale dos Rios, na rua Tibúrcio de Castro, onde mora a filha dele Rafaela.

Conforme a polícia, dois homens em um Voyage prata tentaram roubar o carro de Gomes, uma caminhonete Ford Ranger, mas não conseguiram. Na ação ousada, o homem acabou sendo baleado no pé.

Algumas testemunhas disseram que o empresário teria corrido com a chave do veículo e por isso os criminosos atiraram.

Uma viatura reserva da Polícia Militar (PM) esteve no local do crime, mas ninguém foi preso.

Atendimento

A vítima foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e depois levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, Gomes foi atendido e não precisa de cirurgia. Ele deverá ser liberado nas próximas horas.

