O empresário e engenheiro Osório Abintes Assunção, de 45 anos, foi assassinado com quatro tiros na cabeça dentro do carro dele, uma caminhonete Chevrolet S10. O homicídio aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 19, em período de grande movimentação de veículos e transeuntes, na avenida Octávio Mangabeira – orla da Boca do Rio, em Salvador.

Segundo o relato de testemunhas ouvidas pelas equipes policiais que atenderam à ocorrência, o carro do empresário estava parado em uma sinaleira próxima à antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia, quando dois homens em uma motocicleta de dados não anotados encostaram ao lado do motorista.

Um deles sacou de uma arma e atirou, detalhou uma testemunha. A dupla fugiu logo em seguida na moto e, até o final da noite desta sexta, não havia sido identificada ou presa.

Os policiais apuraram que o empresário Osório Assunção tinha acabado de sair do escritório da OS Construções e Reformas (empresa da qual era proprietário), na avenida Sete de Setembro, e seguia para a residência, localizada no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas, município da Região Metropolitana de Salvador.

Empresário é assassinado a tiros dentro de carro na orla de Salvador

Delegado

Conforme o delegado Líbio Otero, do Departamento de Homicídios, que nesta sexta deu início às investigações do crime, não há nenhuma dúvida de que se trata de uma execução.

Na carroceria do carro foram encontrados R$ 7, 2 mil em espécie, além de algumas folhas de cheques em branco e outras assinadas.

Policiais encontraram dinheiro no interior do carro

Processos

A Polícia Civil revelou que apura se duas ações existentes na Justiça, na qual Osório figurava em uma como autor e em outra como réu, motivaram o crime.

Ele movia um processo por ameaça, e era réu em uma ação movida pela empresa RN Construtora Ltda., por causa de um terreno no condomínio Marisol 2, em Ipitanga.

Imóveis e jogo de azar

Ele morava no local há 10 anos e construiu imóveis. Um possível envolvimento dele com jogos de azar – com caça-níquel – também será investigado, diz a polícia.

Sob anonimato, um amigo do empresário disse que ele estava sendo ameaçado.

