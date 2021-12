Empresário dono de delivery é preso por aplicar golpes de mais de R$ 100 mil

O empresário dono do Siriguejo Delivery, de pratos com fundos do mar, foi preso após aplicar golpes de mais de R$ 100 mil, em Salvador. Ele foi identificado pela polícia como Rodrigo Soares Gois, 41 anos.

O homem, que foi preso no último sábado, 4, no bairro da Santa Cruz, em Salvador, será apresentado às 15h desta segunda-feira, 6, na sede da Polícia Civil, na Piedade.

A apresentação será conduzida pelo delegado Delmar Bittencourt, do Departamento de Crimes Contra O Patrimônio (DCCP), e por Carla Ramos, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), onde o empresário está preso.

adblock ativo