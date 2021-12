Empresário detido por golpes já respondia a processos por estelionato

O empresário Rodrigo Soares Gois, de 41 anos, detido no último sábado, 4, no bairro de Santa Cruz, em Salvador, suspeito de aplicar golpes de mais de R$ 100 mil, já respondia a dois processos, um inquérito por estelionato e 21 registros de ocorrências em diversas unidades da Polícia Civil.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou nesta segunda-feira, 6, que Rodrigo, dono da empresa Sirigueijo Delivery, de pratos com frutos do mar, vinha sendo monitorado por equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) há cerca de dois meses.

Segundo as denúncias, ele se comprometia a vender equipamentos eletrônicos de lotes de leilões com preços abaixo do mercado, mas não chegava a enviar os produtos.

Ainda conforme a SSP, entre as vítimas estão médicos e advogados. Sendo que de uma única pessoa, num escritório de advocacia, ele conseguiu dar um golpe de R$ 90 mil. Rodrigo será encaminhado para o sistema prisional.

