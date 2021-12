Empresário de 62 anos é baleado em tentativa de assalto

Um empresário de 62 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto, na manhã desta quinta-feira, 14, no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta da 6h, quando a vítima deixa a empresa em que trabalha, na rua Direta do Arraial do Retiro.

Ele foi abordado por um homem que anunciou assalto e pediu as chaves do carro do empresário. Conforme a Polícia, quando a vítima se virou para pegar as chaves, o assaltante efetuou os disparos.

O homem foi atingido no tórax e foi levado para o Hospital Roberto Santos, no Cabula. O estado de saúde dele não foi divulgado. O assaltante fugiu e a 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves investiga o caso. Ninguém foi preso até o início desta manhã.

