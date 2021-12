Empresário Christiano Rangel é liberado pela Justiça

Em audiência na tarde desta quarta-feira, 10, na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos Barris, em Salvador, o empresário Christiano Mascarenhas Rangel, condenado por agredir a ex-namorada Aída Nunes em 2013, foi liberado pela Justiça após oito dias preso por ter se aproximado dela, no dia 3 de maio, para cumprir pena em regime aberto por dois anos e oito meses, com as medidas cautelares intensificadas.

A juíza Márcia Guedes intensificou as medidas que o empresário deve cumprir em relação à vítima, não podendo se aproximar da ex-namorada, além de ser obrigado a comunicar à Justiça caso deseje viajar e mensalmente se dirigir a juízo para acompanhamento da pena.

Após o fim da audiência, Aída comentou a decisão. "Eu não confio nas atitudes dele porque ele é uma pessoa que demonstrou não estar preocupado. Confio na Justiça, na lei".

