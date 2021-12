Empresário baleado no Stiep recebe alta de hospital

O empresário e presidente do diretório do partido Democratas (DEM) em Ilhéus, João Rodrigues Gomes, de 54, já recebeu alta do Hospital Roberto Santos, para onde foi levado após levar um tiro no pé durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira, 24.

Ele foi baleado depois de receber voz de assalto, correr e não entregar a chave de sua caminhonete Ranger, conforme informações de testemunhas. Segundo o diretório do DEM, a vítima passa bem. O veículo não foi levado.

O crime ocorreu na Rua Tibúrcio de Castro, no Conjunto Vale dos Rios, Stiep, por volta das 7h40 da manhã desta quarta, quando a vítima estava com sua filha, de prenome Rafaela.

Segundo o vigilante Júlio Cesar, os bandidos chegaram em um VW Voyage prata. Um deles desceu e o outro ficou ao volante. "As pessoas comentaram que o rapaz correu com a chave porque a filha ainda estava dentro do carro. Pode ter ficado com medo de sequestrarem ela", conta.

O vigilante ainda contou que os bandidos realizaram dois disparos para cima durante a fuga para ninguém tentar impedi-los. Em nota, a PM informou que guarnições da 39ª CIPM (Boca do Rio) fizeram rondas, mas não localizaram os suspeitos.

Segundo a professora Leila Souza, 57, a filha da vítima é sua vizinha. "Rafaela mora há cerca de quatro meses aqui e os pais vem visitá-la com frequência", diz. A professora conta que a segurança no conjunto habitacional melhorou, mas roubo a carro ainda é comum.

Riscos constantes

Dois vigilantes trabalham desarmados no Vale dos Rios. "Há um mês roubaram um Corola aqui. Acredito que quem rouba aqui já observa o modelo do carro antes", relata o motorista Camilo Oliveira, 54.

A comerciante Maria da Paixão, 65, diz que os bandidos não se intimidam com nada. "Sempre teve roubo de carro aqui. Os bandidos não se intimidam com câmeras e vigilantes. A polícia faz ronda todos os dias, mas o ladrão sabe os horários", afirma.

A PM informou, por meio de nota, que a 39ª CIPM realiza radiopatrulhamento e abordagens em toda região do Stiep, além de blitze. A PM pede que as vítimas registrem o boletim de ocorrência nas delegacias, pois "a Polícia Militar intensifica o policiamento a partir do estudo da mancha criminal'.

Por meio de nota, o presidente do DEM na Bahia, o deputado federal José Carlos Aleluia, lamentou o episódio e exigiu investigação do fato.

adblock ativo