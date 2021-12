Empresário baiano é acusado de agredir namorada

O empresário baiano Cristiano Rangel, ex-namorado da atriz global Luana Piovani, foi acusado de agressão física pela atual companheira, a administradora de empresas Aida Nunes. A moça registrou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), no último dia 12, um dia após a discussão com o companheiro. De acordo com o advogado de Cristiano, Fabiano Pimentel, a moça estava bêbada no momento da briga. Ele afirma ainda que seu cliente nega as acusações. A história somente veio à tona nesta segunda-feira, 21.

Segundo informações de Pimentel, antes da briga, o casal tinha ido a um bar. Ao retornarem para casa, os dois começaram a discussão. Cristiano disse que Aida estava nervosa e que tentou contê-la. De acordo com o advogado, a moça, que não queria aceitar o fim do relacionamento, acabou se machucando quando caiu ao tentar jogar um aparelho de televisão no companheiro.

Em entrevista, o advogado de Aida, Marcos Mendonça, negou que a moça estivesse bêbada no momento da discussão com o empresário. Segundo ele, Aida já foi submetida a um exame de corpo de delito, no dia 13 de janeiro, e as agressões foram confirmadas pelos médicos. Procurada pela reportagem, a moça não quis conceder entrevista. De acordo com Mendonça, Aida teve uma lesão no olho e sofreu várias pancadas na cabeça.

O advogado de Rangel afirmou que está reunindo provas contra a moça, como alguns depoimentos e a conta do bar onde estavam, que, segundo ele, comprovam que a moça bebeu. O advogado de Aida informou que o rapaz já foi intimado e terá de adotar medidas protetivas, mantendo distância da vítima e de seus familiares.

