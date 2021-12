Empresário alerta para crescimento de golpes na compra e venda de veículos

Golpes envolvendo a compra e venda de veículos vem sendo diariamente relatados em todo o País. Uma das causas do problema é a facilidade de realizar esse tipo de serviço, devido ao desenvolvimento da internet. De acordo com a Associação dos Revendedores de Veículos Seminovos da Bahia (ASSOVEBA), o número de golpes envolvendo o mercado de carros, motos e caminhões seminovos aumentou consideravelmente.

O empresário do setor de carros seminovos e presidente da ASSOVEBA, Ari Pinheiro Junior, alerta que duas características estão muito presentes em um golpe: o comprador ávido por um ótimo negócio, procurando vantagens além do convencional, e o estelionatário atento às demandas, oferecendo armadilhas para os compradores. Segundo ele, a ânsia por negócios muito vantajosos afetam a tomada de precauções necessárias, levando ao prejuízo ao cair no golpe.

Ao realizar a compra ou venda de um veículo, é preciso se manter atento para não cair em uma cilada. A ASSOVEBA indica que o consumidor prefira comprar ou vender veículos em lojas estabelecidas, de renome no setor, e que possuam um histórico de credibilidade.

