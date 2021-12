Empresário afirma que fechou lanchonete após 36 assaltos

O empresário Dumas Marchi, que era proprietário da rede de lanchonetes Doctor Burguer, afirmou neste sábado, 4, em entrevista ao Portal A TARDE, que foi obrigado a fechar a última filial, em 2010, após contabilizar 36 assaltos ao estabelecimento.

A revelação foi na mesma semana do anúncio de fechamento da doceria Vivagula, na Barra, por ter sido alvo de assaltantes duas vezes em menos de um mês.

A rede da Doctor Burguer era composta por oito lojas espalhadas pela capital baiana. A mais conhecida era a localizada na Praia do Corsário, que fechou as portas em 2010. O empresário afirma que a loja foi vítima deste tipo de crime 36 vezes durante os seus 20 anos de funcionamento. Entretanto, apenas no último ano antes de seu fechamento, foi assaltada oito vezes.

"No último assalto, os criminosos entraram armados no estabelecimento e fizeram os funcionários reféns. Aí a situação ficou insustentável", lembra Marchi, que prestou queixa na polícia todas as 36 vezes, mas nada foi resolvido.

A loja da Pituba, que foi fechada em 2005, também foi alvo de bandidos. De acordo com as contas do empresário, foram seis assaltos em quatro meses.

