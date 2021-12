Empresa tem 48h para comprar 50 ônibus climatizados para Salvador ou pode ser multada

A Concessionária Salvador Norte (CSN) terá menos de 48 horas para apresentar o contrato de compra de 51 ônibus climatizados, que deverão circular na capital baiana até o mês de maio. Caso isso não ocorra, a empresa poderá ser multada em 100 salários mínimos por dia de atraso no cumprimento do acordo.

A informação é da promotora Rita Tourinho, do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que conduziu as negociações para assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre prefeitura e concessionárias do serviço no ano passado. O prazo de 48 horas foi acordado nesta quarta-feira, 4, após reunião entre representantes das empresas da administração municipal e do MP-BA.

Apesar de a promotora dizer que os 51 coletivos precisam estar nas ruas em maio, o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, disse ao Portal A TARDE que os veículos podem ser entregues em setembro, com outros 250 que precisarão ser colocados nas ruas este ano.

Anteriormente, a CSN tinha prazo até outubro do ano passado para a circulação dos ônibus com ar, que foram colocados pela prefeitura como condição para que as empresas fossem isentas de pagar Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Aprovado pela Câmara Municipal em agosto de 2019, um projeto de lei enviado pelo Executivo garantiu a isenção, como forma de evitar que a tarifa atual, de R$ 4,00, chegasse a R$ 4,12 e também para a liberar a circulação dos veículos climatizados.

Das três empresas que formam o Consórcio Integra - Plataforma Transportes, OT Trans e CNS -, que administra o sistema de ônibus da capital baiana, a Salvador Norte é a única que não entregou todos os veículos com ar. Com isso, ela quebrou a obrigação imposta pelo TAC de que todas as concessionárias deveriam colocar 250 coletivos climatizados nas ruas até setembro de 2019.

Procurada pela reportagem, a concessionária pontuou, por meio da assessoria, que “estamos trabalhando para cumprir o prazo”. Ao MP e à prefeitura, a empresa tem alegado dificuldades financeiras para a compra dos ônibus.

Aumento da tarifa

Conforme o Ministério Público, a passagem não sofrer reajuste até a gestão e o consórcio acertarem detalhes do TAC que não estão sendo cumpridos. A expectativa era de que o prefeito anunciasse o novo preço ainda esta semana, mas as negociações com os empresários não avançaram.

“Eu não acredito que a prefeitura vá anunciar esse reajuste sem antes fechar os detalhes”, afirmou Rita. Ainda segundo ela, o MP-BA pode tomar medidas judiciais, caso o aumento aconteça sem os pontos do TAC estarem fechados.

A promotora explica que a remuneração para a CSN, por exemplo, é uma questão que precisam ser resolvidas. Sem entregar todos os ônibus, a empresa deve receber uma porcentagem menor do valor da tarifa em relação às outras.

“A diferença [no valor recebido pelas empresas] tem que ficar em uma conta separada. O valor da tarifa que ela não receber vai para um fundo. Está previsto no TAC”, explicou.

A Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal) contratou, na última segunda, 2, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) para fiscalizar o equilíbrio financeiro do contrato de concessão e fazer auditoria da planilha de custos e despesas para definição da tarifa de ônibus. Segundo publicação no Diário Oficial do Município, a empresa vai receber R$ 1,529 milhão pelo serviço.

Outro entrave para definição do novo preço da passagem é a falta de um verificador independente para acompanhar o cumprimento do contrato de concessão. As empresas já deram início ao processo de contratação, mas não finalizaram.

Amarelinhos

Na mesma reunião que definiu o prazo para compra dos veículos, foi pactuada a integração dos micro-ônibus de transporte complementar, conhecido como 'amarelinhos'. Os veículos devem estar integrados ao metrô e ao sistema de transportes coletivos no dia 21 deste mês.

*Sob supervisão do editor Vinicius Ribeiro.

