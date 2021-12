Empresa Ocyan registra saldo positivo do Canal Linha de Ética

A empresa Ocyan, que faz parte do grupo Odebrecht, registrou 112 relatos e 22 ações disciplinares no primeiro ano de funcionamento do Canal Linha de Ética, que recebe denúncias sobre atitudes que não condizem com normas internas de conduta e leis vigentes, atuando de forma exclusiva e confidencial.

Segundo levantamento da empresa, 93% dos integrantes declaram conhecer o canal de denúncias e 77% afirmam confiar no sigilo e acreditar na seriedade do processo. Do total de relatos, 71% foram realizados pela internet e 29% por telefone, sendo que 28% dos denunciantes se identificaram voluntariamente – um aumento de 396% em relação ao canal anterior.

Desde o ano passado, o Linha de Ética passou a ser administrado por uma empresa terceirizada, mudança que garante a confidencialidade e independência dos processos. Neste novo formato, também é possível acompanhar a apuração por meio de um protocolo, que é informado no momento da denúncia.

A ferramenta está disponível pela internet para os públicos interno e externo, 24 horas por dia, em português e inglês. Além do site, também é possível fazer uma denúncia pelo telefone 0800 377 8020 ou ligações internacionais pelo número +55 11 2739-0985.

Sobre a Ocyan

A Ocyan é uma empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a indústria de óleo e gás upstream offshore no Brasil e no exterior.

Atualmente, a empresa opera seis unidades de perfuração, dois navios PLSV (pipe laying support vessel) e duas embarcações FPSO (floating, production, storage and offloading), com destaque para o FPSO Pioneiro de Libra.

