Empresa Novo Horizonte retoma operação

Após quatro dias de greve, motoristas da Viação Novo Horizonte e o sindicato patronal assinaram acordo e o movimento teve fim.



Segundo Júlio Rodrigo, advogado da empresa de ônibus, o acordo foi fechado no início da tarde de ontem, por volta das 14h, atendendo à reivindicação de 48 horas de folgas semanais dos motoristas. As atividades foram regularizadas logo depois.



Ainda de acordo com o advogado, outras reivindicações dos rodoviários já tinham sido atendidas anteriormente.



Manuel Messias, coordenador de vendas da Novo Horizonte na rodoviária de Salvador, disse que a greve foi realizada pelo sindicato dos rodoviários de Vitória da Conquista, mas atingiu o serviço da capital por conta das viagens intermunicipais.



"Os ônibus que rodam por fretamento, que vão para as refinarias ou Polo Petroquímico, funcionaram normalmente", explicou Manuel.



O coordenador disse, ainda, que as reivindicações já tinham sido atendidas em Salvador e a ação em Vitória da Conquista foi para que tivessem os mesmos direitos.



Os ônibus da empresa já estão rodando e a venda de passagens, acontecendo normalmente.



Reembolso



Manuel Messias explicou que o reembolso é feito de forma imediata.



"Se tiver dinheiro no caixa, no mesmo momento devolvemos, se não, será entregue após um tempo de espera. Aqueles que quiserem transferir a passagem para outro dia ou horário também podem", disse o funcionário da Novo Horizonte.



Entretanto, a passageira Gabrielly Magalhães, 24, contou que, no tempo em que esteve na fila, pessoas chegaram para reclamar do sistema de devolução do dinheiro. "Em menos de 20 minutos, mais de cinco pessoas chegaram para reclamar. Gente que precisava do dinheiro para viajar e eles não devolveram na hora", disse.



De acordo com o funcionário da Novo Horizonte, "nenhum passageiro ficará no prejuízo, pois todos serão atendidos e reembolsados".

adblock ativo