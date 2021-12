Empresa Itmov vence licitação e vai prestar serviço de transporte no CAB

A empresa de transporte Itmov venceu a licitação da Secretaria Estadual da Administração (Saeb) para prestar serviços de transporte no Centro Administrativo da bahia (CAB). A empresa vai realizar os deslocamentos dos servidores em serviço nos órgãos estaduais.

A Itmov do Brasil ofereceu o menor valor, de R$ 3,08 por km (valor referência da licitação). Com a medida, o Governo espera uma economia anual de 30%, em comparação com o modelo atual, que utiliza frota própria do Estado. O próximo passo é a assinatura do contrato. A expectativa é que o sistema de transporte comece a operar em até 180 dias.

Para atender 25 órgãos localizado no CAB, o serviço funcionará 24 horas, sete dias por semana. O aplicativo também fornece ao Governo relatórios periódicos contendo informações como número de demandas, horários de maior solicitação, quantidade de quilômetros percorridos, principais locais de partidas e destinos.

