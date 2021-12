Empresa ignora prefeitura e cobra por vagas no Sumaré

Mesmo após ter sido multada durante dois dias consecutivos pela Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), por explorar cobrança de estacionamento irregularmente, a empresa SMS Estacionamentos e Serviços Ltda. continua cobrando R$ 6 por hora a quem estaciona veículos nas vagas do Shopping Sumaré, na avenida Tancredo Neves.



Segundo a assessoria de comunicação da Sucom, a segunda multa foi gerada, na última quarta-feira, 19, quando agentes do Setor de Apreensão e Demolição (SAD) do órgão, ao apreenderem 33 cones que demarcavam o espaço das vagas, identificaram o descumprimento da determinação do dia anterior.



A Sucom informou, ainda, que a empresa multada tem dez dias para recorrer da decisão. Só após o julgamento do recurso, o valor da multa - que poderá variar entre R$ 69 a R$ 3.425 - será analisado e estabelecido pela superintendência.



Flagrante



A equipe de reportagem de A TARDE foi, na quinta-feira, 23, até o Shopping Sumaré e flagrou a cobrança de estacionamento no local, mesmo após as duas notificações da Sucom.



Questionada sobre a legalidade da cobrança, uma funcionária da SMS Estacionamentos e Serviços Ltda., que abordava motoristas no local, não quis comentar sobre o assunto.



Sobre a manutenção da irregularidade, a Sucom informou que vai, novamente, enviar uma equipe ao local, para notificar a empresa.



A TARDE tentou contato - presencialmente e por telefone - com a SMS, mas ninguém foi localizado para comentar as autuações.



Segundo Jorge Mendonça, responsável pela administração do Shopping Sumaré, os clientes do centro comercial não pagam pelas vagas exploradas pela SMS.



Ainda de acordo com Mendonça, a SMS foi notificada pela exploração irregular das vagas que ficam no fundo do shopping, em via pública - e não pela exploração das que ficam na frente do estabelecimento. Ele conta que o Sumaré cedeu o espaço para que a empresa explorasse as vagas, "pois o shopping não tem condições de fazê-lo".



De acordo com a diretora de fiscalização da Superintendêbia de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), Isabella Barreto, não há relação de consumo no estacionamento, por ele praticar cobrança irregular.



Segundo ela, fornecedores informais não são fiscalizados pela entidade. "O Procon não fiscaliza esse tipo de fornecedor, que exerce funções de maneira irregular, pois estaríamos legitimando essas ações", disse.



O coordenador regional da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), Edson Piaggio, informou que o Sumaré não é associado à entidade.



Divergência

O administrador Ival Barreto, 43, não acha correta a cobrança de estacionamentos a clientes de shoppings. "O shopping já lucra com o consumo do cliente", diz ele.



O empresário Adriano Bacelar, 38, concorda com a cobrança, e explica o por quê: "Os shoppings têm custos, pagam IPTU para manter os estacionamentos, a fim de beneficiar os clientes, mas a maioria das pessoas que estacionam os carros nos shoppings não é cliente desses centros comerciais".

