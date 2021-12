Empresa francesa irá gerir novo centro de convenções de Salvador

A empresa G.L. Events venceu – com o valor de R$ 10 milhões – a licitação para administrar as atividades do centro de convenções de Salvador. A homologação do processo foi publicada na edição desta quarta-feira, 3, do Diário Oficial. Na última sexta, a entidade, que administra equipamentos no Rio de Janeiro e São Paulo, tinha sido habilitada, mas ainda havia a possibilidade de os adversários recorrerem.

Conforme a publicação, a empresa vencedora assumiu o gerenciamento da gestão, planejamento, implantação, operação, manutenção e promoção do complexo, tendo em vista a realização de feiras, congressos, shows, seminários e outros eventos. O conjunto intitulado Centro de Convenções de Salvador Antônio Carlos Magalhães, construído na orla da Boca do Rio, está previsto para ser inaugurado em dezembro deste ano.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo (Secult), Cláudio Tinoco, foram realizadas audiências públicas fora de Salvador, apresentando para o mercado o estudo de viabilidade. “Com isso, a G.L. Events, uma empresa de capital estrangeira, de base francesa, chama a atenção pela virtude e expertise comercial”.

A expectativa é que a empresa inicie em setembro os contratos para a realização de eventos no complexo em 2020. “A empresa irá preparar o material de apresentação do equipamento para participar das principais feiras internacionais. Isso deve nos permitir alavancar a captação de eventos. É muito provável que a gente volte a sediar a Bienal do Livro”, disse Cláudio Tinoco.

Experiência

A empresa G.L. Events é responsável pela gestão do São Paulo Expo e Riocentro, além da Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca. A entidade atuou na montagem e fornecimento de instalações temporárias de grandes eventos internacionais realizados no Brasil, como os Jogos Pan-americanos, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude e Olimpíadas Rio 2016, além de eventos esportivos e shows. A empresa surgiu no Brasil em 2006.

Estrutura

Considerada a terceira maior estrutura municipal do tipo no País, o centro de convenções, em formato de uma pomba que o símbolo da bandeira da capital baiana, terá a capacidade de comportar 14 mil pessoas. No novo complexo existirá dois locais para shows, cada um com capacidade para 20 mil pessoas, um externo e outro interno, com 28 camarotes de 50 metros quadrados, que serão moduláveis e irão atender aos dois espaços.

O local contará ainda com oito auditórios moduláveis de 800 m² cada. Terá também seis salões de 522 m² cada, 12 salas de 236 m² e 28 de reuniões que poderão virar camarotes para shows. O estacionamento será para mais de 1,4 mil veículos. A instalação terá três pavimentos com acessibilidade e será 100% climatizado.

Em uma área de pouco mais de 103 mil m², segundo o consórcio responsável pelas obras formado pelas empresas Andrade Mendonça e Axxo, o sistema construtivo do equipamento é parecido ao utilizado na implantação do Hospital Municipal de Salvador (HMS). O consórcio trabalha com estruturas pré-moldadas, em conjunto com outras metálicas e lajes, o que acelera a execução.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo