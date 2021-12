Empresa faz ação para conscientizar sobre bebidas alcoólicas

Funcionários de uma empresa multinacional de bebidas promovem, nesta sexta-feira, 18, o Dia da Responsa, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o consumo de álcool. A ação nacional contará com mais de 3 mil colaboradores e será realizada em bares e restaurantes de várias cidades brasileiras, incluindo Salvador, alertando para a venda responsável de bebidas alcoólicas.

Será estimulado o ato de se pedir o documento de identidade do consumidor no momento da venda, além de orientar sobre o consumo excessivo e associado à direção. Em Salvador, a sambista Ju Moraes apoia a ação.

Também como parte da ação, a Ambev fez uma parceria com a Easy Táxi que oferece o desconto de 25% nas corridas para quem chamar um táxi pelo aplicativo. A promoção acontece das 18h de sexta, 18, até as 18h de domingo, 20. O valor do desconto pode chegar, no máximo, até R$ 15 reais.

