Empresa é autuada por exploração irregular de vagas na Barra

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) interditou nesta quarta-feira, 12, a atividade da empresa SRP-NE Estacionamento LTDA na Associação Atlética da Bahia, na Barra, em Salvador.

Conforme o órgão, a empresa estava cobrando pelo uso por terceiros de algumas vagas do estacionamento do clube, sem ter alvará.

Além da interdição, a SRP foi autuada e notificada para regularizar a situação junto ao município. Enquanto isso, não poderá desenvolver a atividade naquele local.

A reportagem tentou contato com a empresa, mas, até a publicação dessa matéria não obteve êxito.

