Empresa diz que desconhecia homens em situação de escravos

A empresa Soebe Construção e Pavimentação S/A se pronunciou nesta sexta-feira, 19, para esclarecer sobre a operação da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, realizada na quinta, 18, que resgatou nove trabalhadores em condições análogas às de escravo em Salvador.

Segundo nota divulgada à imprensa, "os funcionários 'resgatados em condição de escravidão' foram contratados por empresas subcontratadas da Soebe", e que "desconhecia a situação relatada e está averiguando, haja vista os alojamentos não estarem dentro das dependências da obra e os alojamentos da própria Soebe serem adequados e apresentarem boas condições de estadia", diz o comunicado.

Ainda segundo o texto, a Soebe afirmou que "rescindirá os contratos com esses subcontratados e auxiliará seus funcionários no que se fizer necessário, atendendo todas as determinações dos órgãos fiscalizadores".

adblock ativo