Empresa descobre fraude na venda de passagens de ônibus em Salvador

Um esquema que fraudava 389 cartões de Bilhete Avulso utilizados nos ônibus de Salvador foi descoberto pela Associação das Empresa de Transporte de Salvador (Integra), grupo que gerencia os coletivos da cidade. A fraude resultou na venda ilícita de 48.200 passagens de integração, revelou a Integra por meio de nota.

A entidade, além de bloquear os cartões, prestou queixa a polícia na 1ª Delegacia Territorial (1ªDT/Barris), solicitando a instauração de inquérito para apurar o caso. Segundo a Integra, os dados que comprovam o ilícito foram colocados à disposição da polícia.

De acordo com os auditores da Integra, os fraudadores carregam os cartões com créditos em valores variados e comercializam as passagens nos terminais de ônibus, principalmente na Estação da Lapa. Ainda segundo a investigação, os autores da fraude vendem a um usuário a primeira passagem por valor inferior ao da tarifa oficial e, logo depois, vendem a outro a passagem de integração que, por decreto, é inteiramente grátis.

Na nota a Integra informou ainda que ao longo da auditoria foi constatado que os envolvidos no esquema criminoso costumam ameaçar e coagir os usuários do sistema a comprarem as passagens de integração.

